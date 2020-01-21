Результаты матчей НХЛ за 20 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Колорадо Эвеланш» — «Детройт Ред Уингз» — 6:3. «Лавины», набрав 62 очка в 49 матчах, занимают второе место в Западной конференции. «Детройт» уступил в пятом матче подряд и продолжает находиться на последнем месте в лиге.

«Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» — 4:5. Американский защитник «пантерз» Кейт Яндл набрал четыре очка, забив гол и сделав три результативные передачи. Автором победной шайбы стал нападающий «Флориды» Ноэль Аччари, отличившийся за шесть секунд до конца третьего периода, удачно сыграв на подправлении.