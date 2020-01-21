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Результаты матчей НХЛ за 20 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 20 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Колорадо Эвеланш» — «Детройт Ред Уингз» — 6:3. «Лавины», набрав 62 очка в 49 матчах, занимают второе место в Западной конференции. «Детройт» уступил в пятом матче подряд и продолжает находиться на последнем месте в лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Ларкин) – 02:28' (5x5)   1:1 Кадри (Макар, Рантанен) – 21:02' (5x4)   2:1 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 22:56' (5x5)   3:1 Кадри (Бураковски, Задоров) – 44:19' (5x5)   4:1 Ньето (Джост, Грейвз) – 45:12' (5x5)   4:2 Ларкин (Бертуцци, Задина) – 47:02' (5x5)   5:2 Грейвз (Бураковски, Кадри) – 53:59' (5x5)   5:3 Смит (Фаббри, Ларкин) – 57:57' (5x5)   6:3 Маккиннон (Коул, Задоров) – 59:00' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» — 4:5. Американский защитник «пантерз» Кейт Яндл набрал четыре очка, забив гол и сделав три результативные передачи. Автором победной шайбы стал нападающий «Флориды» Ноэль Аччари, отличившийся за шесть секунд до конца третьего периода, удачно сыграв на подправлении.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Яндл (Хоффман, Ватрано) – 04:01' (5x5)   1:1 Сперджен (Стаал, Сутер) – 19:43' (5x4)   1:2 Барков (Браун, Яндл) – 27:28' (5x5)   2:2 Канин (Эрикссон Эк, Бродин) – 30:59' (4x5)   2:3 Дадонов (Яндл, Барков) – 42:02' (5x4)   3:3 Паризе (Сперджен, Сутер) – 44:19' (5x4)   4:3 Канин (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 47:06' (5x5)   4:4 Трочек (Строльман, Яндл) – 55:52' (5x5)   4:5 Аччари (Экблад, Писик) – 59:54' (5x5)
Дадонов забил 22-й гол в сезоне НХЛ. Видео
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