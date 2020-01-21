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Маккиннон повторил рекорд «Колорадо», принадлежавший Сакику

Маккиннон повторил рекорд «Колорадо», принадлежавший Сакику
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 6:3, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Колорадо» дублями отметились нападающие Назем Кадри и Натан Маккиннон, ещё по голу забили Мэттью Ньето и Райан Грейвз. Вторая шайба в матче стала для Маккиннона 30-й в нынешнем сезоне. Натан стал вторым игроком в истории клуба, кому покорился этот рубеж на протяжении трёх сезонов подряд. Ранее рекорд единолично принадлежал нынешнему генеральному менеджеру «лавин» Джо Сакику (2003/2004 — 2006/2007).

Рекорд всей франшизы (с учётом выступлений «Квебек Нордикс») принадлежит Мишелю Гуле (восемь сезонов подряд с 30+ шайб).

Маккиннон стал четвёртым игроком, забросившим 30 шайб в этом сезоне НХЛ
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