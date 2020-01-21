Билялов: «Ак Барсу» нужно обязательно побеждать московское «Динамо»
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 21 января, в Москве, начало — в 19:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Было приятно приехать на Матч звёзд — получил большое удовольствие от обоих дней пребывания здесь. Здорово, что возобновляем сезон на той же арене — есть время подготовиться ко встрече с «Динамо». Игра предстоит непростая, но нам нужно обязательно побеждать, чтобы вновь идти уверенно по дистанции и сохранять лидерство», — приводит слова Билялова «Известия».
Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Казани. 1 декабря 2019 года команда Дмитрия Квартальнова одержала победу со счётом 5:2.
Фридман: в НХЛ следят за Биляловым, Мельничуком и Красиковым
Читайте также
- 21 января 2020
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:20
-
11:01
-
10:54
-
10:25
-
10:15
-
10:04
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
07:25
-
06:53
-
06:16
-
01:54
- 20 января 2020
-
23:57
-
22:55
-
22:35
-
21:48
-
21:33
-
20:22
-
20:17
-
19:57
-
19:08
-
18:33
-
17:56
-
17:45
-
17:29
-
17:08
-
16:45
Партнерский контент