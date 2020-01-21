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Билялов: «Ак Барсу» нужно обязательно побеждать московское «Динамо»

Билялов: «Ак Барсу» нужно обязательно побеждать московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 21 января, в Москве, начало — в 19:30 мск.

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«Было приятно приехать на Матч звёзд — получил большое удовольствие от обоих дней пребывания здесь. Здорово, что возобновляем сезон на той же арене — есть время подготовиться ко встрече с «Динамо». Игра предстоит непростая, но нам нужно обязательно побеждать, чтобы вновь идти уверенно по дистанции и сохранять лидерство», — приводит слова Билялова «Известия».

Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Казани. 1 декабря 2019 года команда Дмитрия Квартальнова одержала победу со счётом 5:2.

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