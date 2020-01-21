НХЛ признала «Зимнюю классику» — 2014 главным событием десятилетия

В преддверии определения лучших команд десятилетия в НХЛ, которое состоится 24 января, НХЛ выбирает лучшие моменты, события, тренеров и команды прошедшей декады.

Главным событием десятилетия стал матч «Зимней классики» между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз» (3:2 Б), который прошёл на стадионе Мичиган в Анн-Арборе 1 января 2014 года. Тогда был продан 105 491 билет, однако рекорд не был зарегистрирован Книгой рекордов Гиннесса, так как не удалось установить точное количество пришедших на матч зрителей.

«Это был очень волнующий момент, определённо тот, который я запомню на всю жизнь. Я помню, как исполнял буллит… Я не самый большой технарь, но всегда ищу то место, куда можно бросить. И в тот раз мне повезло», — вспоминает на тот момент нападающий «Мэйпл Лифс» Тайлер Бозак, ставший автором победного буллита.