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«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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Победит ли ЦСКА в четвёртый раз в сезоне в «армейском» дерби?

Победит ли ЦСКА в четвёртый раз в сезоне в «армейском» дерби?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 21 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»;
— «Сибирь» — «Трактор»;
— «Салават Юлаев» — «Адмирал»;
— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;
— «Торпедо» — «Локомотив»;
— «Динамо» Мн — «Спартак»;
— «Витязь» — «Авангард»;
— «Динамо» М — «Ак Барс»;
— ЦСКА – СКА;
— «Йокерит» — «Барыс»;
— «Динамо» Р – «Сочи».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где в пятый раз в нынешнем сезоне сыграют ЦСКАи и СКА. На данный момент преимущество на стороне «армейцев» Москвы (3-1).

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