Победит ли ЦСКА в четвёртый раз в сезоне в «армейском» дерби?
Сегодня, 21 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»;
— «Сибирь» — «Трактор»;
— «Салават Юлаев» — «Адмирал»;
— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;
— «Торпедо» — «Локомотив»;
— «Динамо» Мн — «Спартак»;
— «Витязь» — «Авангард»;
— «Динамо» М — «Ак Барс»;
— ЦСКА – СКА;
— «Йокерит» — «Барыс»;
— «Динамо» Р – «Сочи».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где в пятый раз в нынешнем сезоне сыграют ЦСКАи и СКА. На данный момент преимущество на стороне «армейцев» Москвы (3-1).
Ткачёв — о пятом в сезоне матче с ЦСКА: пресыщенности противостояниями нет
Читайте также
- 21 января 2020
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:20
-
11:01
-
10:54
-
10:25
-
10:15
-
10:04
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
07:25
-
06:53
-
06:16
-
01:54
- 20 января 2020
-
23:57
-
22:55
-
22:35
-
21:48
-
21:33
-
20:22
-
20:17
-
19:57
-
19:08
-
18:33
-
17:56
-
17:45
-
17:29
-
17:08
-
16:45
Партнерский контент