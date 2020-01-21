Победит ли ЦСКА в четвёртый раз в сезоне в «армейском» дерби?

Сегодня, 21 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»;

— «Сибирь» — «Трактор»;

— «Салават Юлаев» — «Адмирал»;

— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;

— «Торпедо» — «Локомотив»;

— «Динамо» Мн — «Спартак»;

— «Витязь» — «Авангард»;

— «Динамо» М — «Ак Барс»;

— ЦСКА – СКА;

— «Йокерит» — «Барыс»;

— «Динамо» Р – «Сочи».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где в пятый раз в нынешнем сезоне сыграют ЦСКАи и СКА. На данный момент преимущество на стороне «армейцев» Москвы (3-1).