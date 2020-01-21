Форвард «Питтсбурга» Кагун выбыл из строя на неопределённый срок

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Доминик Кагун выбыл из строя на неопределённый срок из-за сотрясения мозга.



Немецкий форвард получил повреждение во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Кагун проводит свой второй сезон в НХЛ, в 48 играх он отметился 27 (10+17) баллами.

В свою очередь защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц приступил к тренировкам с полным контактом и не исключает возвращение на лёд в ближайшем матче. В 27 матчах чемпионата Шульц набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности "-5".

«Посмотрим, сегодня я уже тренировался с полным контактом. Очевидно, я хочу сыграть, но в этих вещах следует быть осторожным», — цитирует Шульца пресс-служба НХЛ.

«Он отличный игрок, и это было бы мощным усилением. Он провёл огромное количество прекрасных минут за нас. В этом году ему крепко достаётся, поэтому, когда он вернется на лёд – это послужит отличным стимулом для команды», — высказался о возможном возвращении Шульца главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.