Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков лиги, россияне не вошли в топ-5

The Athletic провёл анонимный опрос среди игроков НХЛ касательно лучшего хоккеиста лиги. В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.

Первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (15%). В пятёрку лучших также вошли Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (1%) и Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» (1%).



Отмечается, что голоса также получили Александр Овечкин, Джон Карлсон (оба — «Вашингтон Кэпиталз»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Патрис Бержерон («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).