Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков лиги, россияне не вошли в топ-5

Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков л
Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков лиги, россияне не вошли в топ-5
Хоккей / НХЛ 0

The Athletic провёл анонимный опрос среди игроков НХЛ касательно лучшего хоккеиста лиги. В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.

Первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (15%). В пятёрку лучших также вошли Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (1%) и Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» (1%).

Отмечается, что голоса также получили Александр Овечкин, Джон Карлсон (оба — «Вашингтон Кэпиталз»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Патрис Бержерон («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).

Панарин бросает вызов Макдэвиду. В Америке спор: кто станет самым ценным игроком сезона?
Невероятная игра россиянина за «Рейнджерс» заставляет говорить о том, что Панарин — возможный MVP сезона в НХЛ.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020