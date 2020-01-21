Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков лиги, россияне не вошли в топ-5
The Athletic провёл анонимный опрос среди игроков НХЛ касательно лучшего хоккеиста лиги. В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.
Первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (15%). В пятёрку лучших также вошли Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (1%) и Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» (1%).
Отмечается, что голоса также получили Александр Овечкин, Джон Карлсон (оба — «Вашингтон Кэпиталз»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Патрис Бержерон («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).
Панарин бросает вызов Макдэвиду. В Америке спор: кто станет самым ценным игроком сезона?
Невероятная игра россиянина за «Рейнджерс» заставляет говорить о том, что Панарин — возможный MVP сезона в НХЛ.
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