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Грецкий снова накормил Гудачека драниками. На этот раз правильными. Видео

Грецкий снова накормил Гудачека драниками. На этот раз правильными. Видео
Хоккей / КХЛ 0

На Матче звёзд КХЛ нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий угостил голкипера московского «Спартака» Юлиуса Гудачека драниками, однако, как сам позднее пожаловался белорусский форвард, «драники были московские — с сыром».

Сегодня, 21 января, минское «Динамо» примет «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. По случаю приезда московского клуба в столицу Беларуси Грецкий не мог не воспользоваться предоставленной возможностью исправиться – он снова угостил вратаря москвичей драниками, только теперь настоящими — белорусскими.

Видео можно посмотреть в «твиттере» минского «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».

Матч звёзд КХЛ 2020 года прошёл в Москве 18-19 января на домашней арене московского «Динамо».

«Получились не драники, а сырники». Грецкий угостил Гудачека драниками на Матче звёзд КХЛ
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