Грецкий снова накормил Гудачека драниками. На этот раз правильными. Видео

На Матче звёзд КХЛ нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий угостил голкипера московского «Спартака» Юлиуса Гудачека драниками, однако, как сам позднее пожаловался белорусский форвард, «драники были московские — с сыром».

Сегодня, 21 января, минское «Динамо» примет «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. По случаю приезда московского клуба в столицу Беларуси Грецкий не мог не воспользоваться предоставленной возможностью исправиться – он снова угостил вратаря москвичей драниками, только теперь настоящими — белорусскими.

Видео можно посмотреть в «твиттере» минского «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».

Матч звёзд КХЛ 2020 года прошёл в Москве 18-19 января на домашней арене московского «Динамо».