32-летний защитник Белов перешёл в шведский МОДО

Российский защитник Николай Белов перешёл в шведский клуб МОДО, информирует пресс-служба клуба. 32-летний хоккеист подписал с клубом второй лиги Швеции контракт до конца сезона.
В нынешнем сезоне Белов выступал за «Альмтуну», где в 32 матчах регулярного чемпионата забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и 18 минутах штрафного времени.
За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Николай выступал в составе «Нефтехимика», «Ак Барса», СКА и «Трактора». Вызывался также в сборную России. Последним клубом Белова в КХЛ был челябинский «Трактор». В сезоне-2016/2017 защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (8+7) очков. В плей-офф сыграл три матча и отдал одну голевую передачу.
- 21 января 2020
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
14:08
-
14:00
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:31
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:20
-
11:01
-
10:54
-
10:25
-
10:15
-
10:04
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
07:25
-
06:53
-
06:16
-
01:54
- 20 января 2020
-
23:57
-
22:55
-
22:35
-
21:48