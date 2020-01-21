32-летний защитник Белов перешёл в шведский МОДО

Российский защитник Николай Белов перешёл в шведский клуб МОДО, информирует пресс-служба клуба. 32-летний хоккеист подписал с клубом второй лиги Швеции контракт до конца сезона.

В нынешнем сезоне Белов выступал за «Альмтуну», где в 32 матчах регулярного чемпионата забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и 18 минутах штрафного времени.

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Николай выступал в составе «Нефтехимика», «Ак Барса», СКА и «Трактора». Вызывался также в сборную России. Последним клубом Белова в КХЛ был челябинский «Трактор». В сезоне-2016/2017 защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (8+7) очков. В плей-офф сыграл три матча и отдал одну голевую передачу.