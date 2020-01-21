«Авангард» вернул Буйницкого из ВХЛ, отправив туда Яремчука

Нападающий Дмитрий Буйницкий вернулся из «Ижстали» в омский «Авангард», информирует официальный сайт ижевской команды. В обратном направлении отправился форвард Александр Яремчук. Руководство «Авангарда» отправило Буйницкого в ВХЛ две недели назад, пользуясь договором о сотрудничестве с «Ижсталью».



Текущий сезон Буйницкий начинал в магнитогорском «Металлурге», за «Магнитку» он провёл 9 матчей и набрал 1 (0+1) очко при коэффициенте полезности «+1». В декабре стало известно, что нападающий переходит в «Авангард».



В декабре Буйницкий в составе сборной Беларуси стал победителем Турнира шести наций в Венгрии. В трёх матчах набрал 3 (1+2) результативных балла.



Ранее президент «Авангарда» Максим Сушинский говорил, что омский клуб рассматривает подписание контракта с форвардом в качестве меры по увеличению глубины линии нападения.