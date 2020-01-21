«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил хабаровский «Амур» со счётом 4:2. Подопечные Александра Гулявцева потерпели восьмое поражение подряд, последний раз «тигры» побеждали в 2019 году.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт в матче был открыт в середине первого периода: заброшенной шайбой отметился нападающий «Амура» Гинек Зогорна. Вскоре команда хозяев сумела отыграться усилиями форварда Хантера Шинкарука. Во втором периоде «Куньлунь» обеспечил себе преимущество в счёте благодаря двум голам, авторами которых стали нападающие Брэндон Мэги и Жильбер Брюле. На старте третьего периода точный бросок записал в актив защитник «драконов» Джейк Челиос. В концовке окончательный счёт установил Павел Турбин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 21 января 2020
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