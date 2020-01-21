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«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Куньлуню»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил хабаровский «Амур» со счётом 4:2. Подопечные Александра Гулявцева потерпели восьмое поражение подряд, последний раз «тигры» побеждали в 2019 году.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт в матче был открыт в середине первого периода: заброшенной шайбой отметился нападающий «Амура» Гинек Зогорна. Вскоре команда хозяев сумела отыграться усилиями форварда Хантера Шинкарука. Во втором периоде «Куньлунь» обеспечил себе преимущество в счёте благодаря двум голам, авторами которых стали нападающие Брэндон Мэги и Жильбер Брюле. На старте третьего периода точный бросок записал в актив защитник «драконов» Джейк Челиос. В концовке окончательный счёт установил Павел Турбин.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Зогорна (Рассказов, Корягин) – 09:11' (5x5)   1:1 Шинкарук (Ип) – 14:37' (5x4)   2:1 Брюле (Шинкарук, Ип) – 30:59' (5x4)   3:1 Мэги (Шустр) – 35:53' (5x5)   4:1 Челиос (Шинкарук, Ип) – 40:43' (5x5)   4:2 Турбин (Голубев, Руденков) – 59:01' (6x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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