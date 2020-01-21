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Рирден: благодарен Байлсме и Тротцу, они верили в меня и позволили работать с игроками

Рирден: благодарен Байлсме и Тротцу, они верили в меня и позволили работать с игроками
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о своём профессиональном росте.

«Как я изменился по сравнению с прошлым сезоном? Невозможно оценить приобретенный опыт и знания. Я считаю, что меня хорошо подготовили. Я очень благодарен Дэну Байлсме и Барри Тротцу. Они верили в меня, когда я был у них помощником, позволили мне работать с игроками. Так что мне не пришлось перестраиваться в глобальном плане. Но ничто не заменит время, проведенное на посту главного тренера. Здесь приобретаешь опыт, учишься как на хорошем, так и на плохом. Я продолжаю расти. В этом плане я совсем не изменился. Я всё так же веду дневник и анализирую каждый день, делаю все, чтобы не повторять ошибки, исправляю их. Стараюсь развивать то, что у меня получается хорошо. Это опыт, и он помогает мне становиться лучше», — цитирует Рирдена официальный сайт лиги.

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