Сборная России забросила 10 шайб Финляндии в полуфинале юношеских Олимпийских игр

Сборная России с разгромным счётом 10:1 победила команду Финляндии в полуфинале юношеских Олимпийских игр.



Счёт в полуфинальной игре был открыт на четвёртой минуте, отличился нападающий сборной России Илья Роговский. Следом отличный сольный выход на вратаря получился у Руслана Газизова — нападающий не упустил своего шанса и сделал счёт 2:0 в пользу сборной России. Финальную точку в первом периоде поставил капитан российской команды Иван Мирошниченко.



Второй игровой отрезок начался для сборной России с двухсекундного меньшинства, перешедшего с предыдущего периода, а продолжился игрой в большинстве. Для того чтобы реализовать лишнего, Матвею Мичкову потребовалось 28 секунд — нападающий забил четвёртый гол сборной России в этой встрече. Финны усилиями Йоакима Кемелла отыграли одну шайбу, но Илья Квочко быстро вернул нашей команде преимущество в четыре гола — 5:1. Подытожил счёт второй пятнадцатиминутки, как и периодом ранее, капитан россиян Иван Мирошниченко, который записал на свой счёт дубль.



Третий период россияне начали с забитого гола — Ивану Мирошниченко потребовалось на это 11 секунд. Капитан российской сборной оформил хет-трик в ворота команды Финляндии. На четвёртой минуте игрового отрезка финский нападающий Томас Гронлунд грубо сыграл против нападающего россиян Никиты Рыжова, за что был наказан большим плюс дисциплинарным до конца игры штрафом. Россия дважды сумела реализовать удаление — отличились Руслан Газизов, который оформил дубль, и Владислав Сапунов. Следом ещё один дубль в составе нашей команды записал в актив Илья Роговский, сделавший количество шайб нашей команды в матче двузначным — 10:1.