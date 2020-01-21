Доус: в Америке думают, что в КХЛ с игроками рассчитываются пакетами с наличными

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус рассказал, как получает зарплату в екатеринбургском клубе, и высоко оценил игру форварда ЦСКА Кирилла Капризова.
«Главное заблуждение о КХЛ в Северной Америке? Что нам платят наличными в пакетах прямо на льду или в раздевалке. Я не говорю, что здесь такого никогда не было, но до перехода в КХЛ я слышал много таких историй. Возможно, часть из них является правдой, но большинство надумано и преувеличено. Мы просто получаем оплату прямо на банковский счёт, ничего необычного. До переезда сюда я слышал, что нужно получать наличные перед тренировкой и быстрее убегать, пока не отобрали. Но эти вещи давно ушли в прошлое. КХЛ — отличная лига, где всё довольно стабильно.
Кто из КХЛ станет следующей большой звездой НХЛ? Кирилл Капризов, тут всё очевидно. Он отличный игрок, уже многого добившийся в своём возрасте. Думаю, ему придётся непросто сразу после переезда в НХЛ, но у него есть характер, чтобы стать большой звездой за океаном», — приводит слова Доуса ESPN.
- 21 января 2020
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