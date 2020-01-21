Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Доус: в Америке думают, что в КХЛ с игроками рассчитываются пакетами с наличными

Доус: в Америке думают, что в КХЛ с игроками рассчитываются пакетами с наличными
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус рассказал, как получает зарплату в екатеринбургском клубе, и высоко оценил игру форварда ЦСКА Кирилла Капризова.

«Главное заблуждение о КХЛ в Северной Америке? Что нам платят наличными в пакетах прямо на льду или в раздевалке. Я не говорю, что здесь такого никогда не было, но до перехода в КХЛ я слышал много таких историй. Возможно, часть из них является правдой, но большинство надумано и преувеличено. Мы просто получаем оплату прямо на банковский счёт, ничего необычного. До переезда сюда я слышал, что нужно получать наличные перед тренировкой и быстрее убегать, пока не отобрали. Но эти вещи давно ушли в прошлое. КХЛ — отличная лига, где всё довольно стабильно.

Кто из КХЛ станет следующей большой звездой НХЛ? Кирилл Капризов, тут всё очевидно. Он отличный игрок, уже многого добившийся в своём возрасте. Думаю, ему придётся непросто сразу после переезда в НХЛ, но у него есть характер, чтобы стать большой звездой за океаном», — приводит слова Доуса ESPN.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020