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Юрзинов-мл. досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Сибирью»

Юрзинов-мл. досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший досрочно покинул послематчевую пресс-конференцию после вопроса журналиста о возвращении в Новосибирск после прошлогодней отставки. Напомним, «Трактор» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 2:5.

«Опа, здорово пошло! Хорошие болельщики в Новосибирске, хороший город, много хороших людей. Больше я ничего вам не буду говорить. Если вопросов больше нет, то до свидания и спасибо», — сказал Юрзинов и, не дожидаясь окончания пресс-конференции, покинул пресс-центр ЛДС «Сибирь».

До этого Юрзинов отказался отвечать на вопрос корреспондента о флеш-интервью Вячеслава Основина в перерыве матча.

Посмотреть видео пресс-конференции можно в YouTube-канале «Сибири».

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