Йокипакка: что такое «ёлки-палки»? Рождественская ёлка, мне говорили об этом

Защитник новосибирской «Сибири» Юрки Йокипакка прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Трактором» (5:2), а также поделился впечатлениями от участия в Матче всех звёзд КХЛ.



«Хорошая победа получилась. В первом периоде мы действовали очень удачно, во втором расслабились и получили два гола в свои ворота. Но всё хорошо, что хорошо заканчивается. Приятно, что смогли удачно отыграть концовку и добиться победы. Мои два очка — это добавляет уверенности, это здорово, но, конечно, главным является результат команды.



Настроение после Матча звёзд? Отличное, это был интересный опыт. Было весело. Хочу сказать, что идея с костюмом ёлки — не моя. Знал ли я, что означает выражение «ёлки-палки»? Рождественская ёлка, верно? Мне одноклубники говорили об этом раньше», — сказал Йокипакка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» одержала шестую победу подряд, одолев «Трактор»