Бэйлен: если «Трактор» выиграет матчей 8-9 из оставшихся 11, будут шансы на плей-офф

Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:5).



«Трудный матч, очень хорошие скорости. Массу моментов упустили, много раз атаковали с преимуществом в одного, а то и двух игроков в атаке, но не смогли реализовать свои моменты. В деле реализации «Сибирь» была на высоте. Хороший матч получился для обеих команд, но «Трактор» оказался проигравшим.



Мог ли второй период стать переломным? Он был удачным, мы сравняли счёт после двух пропущенных голов, но третий гол в концовке всё сломал. Хотя у нас и при счёте 2:3 была масса возможностей забить. Надо отдать должное Сятери, он сыграл очень здорово, удержал хозяев — несколько сейвов в его исполнении были просто классными.



Что скажу про свою игру? Удалось забить, сыграл неплохо, но хотелось бы большего. Нам нужно забивать больше голов, без большинства это сделать трудно. Послезавтра у нас важнейший матч с «Автомобилистом» в гостях, будем готовиться. Что касается наших шансов на плей-офф, то осталось 11 матчей, и нам нужно думать о том, чтобы играть в свой лучший хоккей. Надо играть с максимальной отдачей. Если выиграем матчей восемь-девять из оставшихся, то шансы будут», — сказал Бэйлен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



В настоящий момент «Трактор» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции, на 7 очков отставая от зоны плей-офф.

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