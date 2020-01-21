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«Динамо» М — «Ак Барс»: в состав гостей вернулся Лукоянов

«Динамо» М — «Ак Барс»: в состав гостей вернулся Лукоянов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 21 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Индрашис — Полыгалов — Пулккинен;
Григорьев — Зайцев, Алексеев — Игумнов — Брюквин;
Аланов, Круглов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, А. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Лямкин, Дыняк, Фрэттин — Санников — Ли.

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