«Динамо» М — «Ак Барс»: в состав гостей вернулся Лукоянов

Стали известны составы московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 21 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Индрашис — Полыгалов — Пулккинен;

Григорьев — Зайцев, Алексеев — Игумнов — Брюквин;

Аланов, Круглов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, А. Галимов — Глухов — Лукоянов;

Лямкин, Дыняк, Фрэттин — Санников — Ли.