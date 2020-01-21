Шашков: во втором периоде маленько сыграли не в свой хоккей, начались качели
Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Шашков поделился эмоциями от победы над челябинским «Трактором» (5:2).
«Во втором периоде маленько начали играть не в свой хоккей. Начались качели – атака туда, атака сюда. Соперник этими качелями воспользовался. Знали ли, что «Трактор» в прошлой игре выиграл игру с 0:3? Мы каждую игру настраиваемся на победу вне зависимости от соперника. Мы просто хотим побеждать.
Как быстро вписался в звено к Миловзорову и Саюстову? Мы впервые оказались вместе в первой игре с «Куньлунем», тренеры тогда немного переиграли составы, и мы оказались вместе. Пока у нас вместе всё более-менее получается», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
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