ЦСКА — СКА: составы на «армейское» дерби

Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 21 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;

Науменков, Комиссаров, Ртищев — Соркин — Толчинский.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;

Галенюк, Каблуков, Марченко — Морозов — Подколзин.