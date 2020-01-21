ЦСКА — СКА: составы на «армейское» дерби
Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 21 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;
Науменков, Комиссаров, Ртищев — Соркин — Толчинский.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Каблуков, Марченко — Морозов — Подколзин.
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