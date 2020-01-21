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«Салават» одолел «Адмирал», одержав вторую победу за шесть матчей

«Салават» одолел «Адмирал», одержав вторую победу за шесть матчей
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимская команда выиграла второй матч из шести последних, «моряки» после новогодней паузы проиграли пять встреч из семи.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт в середине второго периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Кугрышев. На 37-й минуте подопечные Николая Цулыгина упрочили преимущество, гол в актив записал форвард «Салавата» Никита Сошников. Больше голов во встрече не было. Сухой матч записал в актив голкипер уфимцев Юха Метсола.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кугрышев – 28:03' (5x5)   2:0 Сошников (Умарк, Хартикайнен) – 36:01' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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