«Салават» одолел «Адмирал», одержав вторую победу за шесть матчей

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимская команда выиграла второй матч из шести последних, «моряки» после новогодней паузы проиграли пять встреч из семи.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт в середине второго периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Кугрышев. На 37-й минуте подопечные Николая Цулыгина упрочили преимущество, гол в актив записал форвард «Салавата» Никита Сошников. Больше голов во встрече не было. Сухой матч записал в актив голкипер уфимцев Юха Метсола.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.