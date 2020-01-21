Матч звёзд НХЛ 2021 года пройдёт на домашней арене «Флориды»

Матч звёзд Национальной хоккейной лиги в 2021 году пройдёт в Санрайзе на домашней арене клуба «Флорида Пантерз», информирует Sportsnet. Санрайз примет Матч звёзд во второй раз в истории, первый Матч звёзд состоялся здесь в 2003 году.



Матч звёзд НХЛ 2020 года пройдёт 24-26 января в Сент-Луисе. В 2019 году Матч звёзд лиги принимал Сан-Хосе.



18 ноября 2015 года лига объявила об изменении формата проведения Матча звёзд. С 2016 года они состоят из трёх матчей, в которых принимают участие сборные звёзд каждого дивизиона.



В прошлом сезоне победителем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз», обыгравший в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. В составе «блюзменов» выступают российские нападающие — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.