Матч звёзд НХЛ 2021 года пройдёт на домашней арене «Флориды»
Матч звёзд Национальной хоккейной лиги в 2021 году пройдёт в Санрайзе на домашней арене клуба «Флорида Пантерз», информирует Sportsnet. Санрайз примет Матч звёзд во второй раз в истории, первый Матч звёзд состоялся здесь в 2003 году.
Матч звёзд НХЛ 2020 года пройдёт 24-26 января в Сент-Луисе. В 2019 году Матч звёзд лиги принимал Сан-Хосе.
18 ноября 2015 года лига объявила об изменении формата проведения Матча звёзд. С 2016 года они состоят из трёх матчей, в которых принимают участие сборные звёзд каждого дивизиона.
В прошлом сезоне победителем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз», обыгравший в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. В составе «блюзменов» выступают российские нападающие — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
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