Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты. По имеющейся информации, хоккеисты внезапно вцепились друг в друга и успели нанесли друг другу большое количество ударов.



Кит и Тэйвз — многолетние лидеры американского клуба, выигравшие с ним три Кубка Стэнли.

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Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги