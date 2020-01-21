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Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Хоккей / НХЛ 0

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты. По имеющейся информации, хоккеисты внезапно вцепились друг в друга и успели нанесли друг другу большое количество ударов.

Кит и Тэйвз — многолетние лидеры американского клуба, выигравшие с ним три Кубка Стэнли.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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