Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты. По имеющейся информации, хоккеисты внезапно вцепились друг в друга и успели нанесли друг другу большое количество ударов.
Кит и Тэйвз — многолетние лидеры американского клуба, выигравшие с ним три Кубка Стэнли.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Читайте также
- 21 января 2020
-
20:23
-
20:14
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
16:44
-
16:37
-
16:26
-
16:16
-
16:00
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
14:08
-
14:00
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:31
-
12:16
-
12:00
Партнерский контент