Президент КХЛ Чернышенко стал вице-премьером в новом правительстве России

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко стал новым вице-премьером.



С 2007 по 2014 год Д. Чернышенко был президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.



С 26 сентября 2007-го — член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.



С 12 ноября 2007 года — заместитель председателя наблюдательного совета ГК «Олимпстрой».



С октября по декабрь 2014-го возглавлял инвестиционную компанию Volga Group.



С 28 ноября 2014-го — президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.



С 23 декабря 2014 года — член совета Федерации хоккея России.