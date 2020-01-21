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Президент КХЛ Чернышенко стал вице-премьером в новом правительстве России

Президент КХЛ Чернышенко стал вице-премьером в новом правительстве России
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко стал новым вице-премьером.

С 2007 по 2014 год Д. Чернышенко был президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

С 26 сентября 2007-го — член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.

С 12 ноября 2007 года — заместитель председателя наблюдательного совета ГК «Олимпстрой».

С октября по декабрь 2014-го возглавлял инвестиционную компанию Volga Group.

С 28 ноября 2014-го — президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.

С 23 декабря 2014 года — член совета Федерации хоккея России.

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