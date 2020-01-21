Цулыгин: были матчи, когда «Салават» играл красивее, но сейчас не до этого

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока (2:0). Специалист отметил хорошую работу голкипера и самоотдачу полевых хоккеистов при игре в меньшинстве.



«Это тяжелая и боевая победа, которая была очень нужна. Активный и боевитый соперник, хорошо катался. Мы, может быть, показали не такую красивую игру, но взяли нужные два очка. Были матчи, когда мы играли красивее и лучше, но сейчас не до этого, а важно набирать очки, играть правильно и выигрывать такие сложные матчи. Отдельно хочу отметить, что хорошо отыграл Юха Метсола и в меньшинстве ребята пластались и выстояли», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Салават» одолел «Адмирал», одержав вторую победу за шесть матчей