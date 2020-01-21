Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Цулыгин: были матчи, когда «Салават» играл красивее, но сейчас не до этого

Цулыгин: были матчи, когда «Салават» играл красивее, но сейчас не до этого
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока (2:0). Специалист отметил хорошую работу голкипера и самоотдачу полевых хоккеистов при игре в меньшинстве.

«Это тяжелая и боевая победа, которая была очень нужна. Активный и боевитый соперник, хорошо катался. Мы, может быть, показали не такую красивую игру, но взяли нужные два очка. Были матчи, когда мы играли красивее и лучше, но сейчас не до этого, а важно набирать очки, играть правильно и выигрывать такие сложные матчи. Отдельно хочу отметить, что хорошо отыграл Юха Метсола и в меньшинстве ребята пластались и выстояли», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Салават» одолел «Адмирал», одержав вторую победу за шесть матчей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020