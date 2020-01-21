«Торпедо» одолело «Локомотив», выиграв четвёртый матч из пяти последних

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило ярославский «Локомотив» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб выиграл четвёртый матч из пяти последних, у «железнодорожников» — три поражения подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, шайбу забросил защитник «Торпедо» Артём Аляев. На 31-й минуте точный бросок удался форварду «Локомотива» Владимиру Ткачёву. На старте третьего периода нижегородская команда вновь вышла вперёд, гол забил нападающий Андрей Белевич. На 51-й минуте шайбу в актив записал форвард «Торпедо» Сергей Гончарук, установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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