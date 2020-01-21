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«Торпедо» одолело «Локомотив», выиграв четвёртый матч из пяти последних

«Торпедо» одолело «Локомотив», выиграв четвёртый матч из пяти последних
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило ярославский «Локомотив» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб выиграл четвёртый матч из пяти последних, у «железнодорожников» — три поражения подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, шайбу забросил защитник «Торпедо» Артём Аляев. На 31-й минуте точный бросок удался форварду «Локомотива» Владимиру Ткачёву. На старте третьего периода нижегородская команда вновь вышла вперёд, гол забил нападающий Андрей Белевич. На 51-й минуте шайбу в актив записал форвард «Торпедо» Сергей Гончарук, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Аляев (Жафяров, Варнаков) – 11:13' (5x5)   1:1 Ткачёв (Марков, Пяаярви) – 30:50' (5x4)   2:1 Белевич (Бочаров) – 41:38' (5x5)   3:1 Гончарук (Почивалов) – 50:41' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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