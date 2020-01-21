Минское «Динамо» обыграло «Спартак», прервав неудачную серию

Минское «Динамо» на домашнем льду победило московский «Спартак» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Команда хозяев открыла счёт на шестой минуте, удачный бросок записал в актив форвард Игорь Мартынов. Вскоре «Спартак» отыгрался усилиями нападающего Ильи Зубова. На старте второго периода подопечные Олега Знарка вышли вперёд, гол забил форвард Робин Ганзл. До конца второго периода «Динамо» сумело отыграться и выйти вперёд, шайбы забросили нападающие Евгений Дадонов и Шейн Принс. На старте третьего периода преимущество минчан укрепил форвард Александр Китаров. На 53-й минуте «Спартак» сократил отставание до минимума, гол забил Каспарс Даугавинш, но отыграться гости не сумели.

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