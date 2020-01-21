«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту», Дацюк выполнил решающий буллит

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода команда хозяев открыла счёт, удачный бросок на счету нападающего Мэтта Уайта. На 35-й минуте равновесие на табло восстановил защитник «Автомобилиста» Денис Бодров. Больше в основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время команды забить не сумели. В буллитной серии победу «Автомобилисту» принёс бросок нападающего Павла Дацюка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.