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«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту», Дацюк выполнил решающий буллит

«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту», Дацюк выполнил решающий буллит
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода команда хозяев открыла счёт, удачный бросок на счету нападающего Мэтта Уайта. На 35-й минуте равновесие на табло восстановил защитник «Автомобилиста» Денис Бодров. Больше в основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время команды забить не сумели. В буллитной серии победу «Автомобилисту» принёс бросок нападающего Павла Дацюка.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Уайт – 21:02' (5x5)   1:1 Бодров (Белоусов, Гареев) – 34:05' (5x4)   1:2 Белоусов – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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