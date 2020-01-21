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Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», у Рейдеборна — шат-аут

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», у Рейдеборна — шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашнем льду проиграло казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 0:2. Подопечные Владимира Крикунова проиграли третий матч подряд, у «Ак Барса» — вторая победа в пяти последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый гол в матче зрители увидели на 18-й минуте, отличился нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. В середине третьего периода подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, шайбу забросил форвард Кирилл Петров. В оставшееся время голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Ли) – 17:25' (5x5)   0:2 Петров (Азеведу, Фрэттин) – 49:08' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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