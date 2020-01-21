Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», у Рейдеборна — шат-аут
Московское «Динамо» на домашнем льду проиграло казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 0:2. Подопечные Владимира Крикунова проиграли третий матч подряд, у «Ак Барса» — вторая победа в пяти последних встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый гол в матче зрители увидели на 18-й минуте, отличился нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. В середине третьего периода подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, шайбу забросил форвард Кирилл Петров. В оставшееся время голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Ли) – 17:25' (5x5) 0:2 Петров (Азеведу, Фрэттин) – 49:08' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Читайте также
- 21 января 2020
-
23:25
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:08
-
20:52
-
20:23
-
20:14
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
17:57
Партнерский контент