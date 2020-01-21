Знарок: наделали много ошибок. Не знаю, с чем это связано

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ c минским «Динамо» (3:4). По его словам, подопечные допустили много ошибок, но в причинах этого пока лишь предстоит разобраться.

«Неважная была игра сегодня. Наделали много ошибок. Не знаю, с чем это связано. Так нельзя играть», — сказал Знарок на пресс-конференции.

Победа над «Спартаком» позволила минчанам прервать серию из трёх поражений. У «Спартака» же прервалась серия из двух побед. Москвичи, имея на данный момент в своём активе 62 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету минского «Динамо» — 34 очка в 50 матчах, команда занимает 11-е место в Западной конференции.