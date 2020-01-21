Крикунов — о травме Миронова: дай бог, чтобы не то, что было раньше

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Ак Барсом» (0:2) рассказал о травмированных игроках.



«Нам показали, как надо играть в хоккей. Хорошая самоотдача была у соперника, а у нас сегодня боролись только болельщики. Не смогли и большинство сыграть как следует, и Ефремов заработал ненужное удаление, в котором получили второй гол. Знали, что у соперника хорошее большинство, просили ребят не делать вот такие удаления… Ладно, идём вперёд.



Развалилось наше первое звено. Петерссон заболел неожиданно сегодня утром. Муранов тоже приболел. Никак мы не вылезем из этих болезней. У Миронова что-то серьёзное. Дай бог, чтобы не то, что было раньше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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