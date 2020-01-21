Кудашов: Подколзин младше партнёров, он будет прибавлять и прибавлять

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с московским ЦСКА (2:3).



«Равная игра. ЦСКА использовал численное неравенство. Результат из этого сложился.



Подколзин младше партнёров, поэтому с каждой игрой он будет добавлять и добавлять. Всему своё время.



Плотников приболел. Пока не знаем, будет ли он играть в следующем матче», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



Первая половина основного времени прошла без голов. На 34-й минуте счёт открыл нападающий СКА Василий Подколзин, для которого гол стал дебютным в КХЛ. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Сергей Толчинский и Максим Карпов, отличившийся в меньшинстве. На старте третьего периода московские «армейцы» отыгрались и вышли вперёд, по одному голу с разницей в 48 секунд забили Константин Окулов и оформивший дубль Толчинский. Больше шайб в матче заброшено не было.

Первый гол Подколзина в КХЛ – чистая красота. Но СКА снова проиграл ЦСКА «Армейское» дерби удалось на славу – дебютная шайба талантливого юниора, гол СКА в меньшинстве, две шайбы москвичей за 50 секунд.