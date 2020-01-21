Кудашов: Подколзин младше партнёров, он будет прибавлять и прибавлять

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с московским ЦСКА (2:3).
«Равная игра. ЦСКА использовал численное неравенство. Результат из этого сложился.
Подколзин младше партнёров, поэтому с каждой игрой он будет добавлять и добавлять. Всему своё время.
Плотников приболел. Пока не знаем, будет ли он играть в следующем матче», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Первая половина основного времени прошла без голов. На 34-й минуте счёт открыл нападающий СКА Василий Подколзин, для которого гол стал дебютным в КХЛ. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Сергей Толчинский и Максим Карпов, отличившийся в меньшинстве. На старте третьего периода московские «армейцы» отыгрались и вышли вперёд, по одному голу с разницей в 48 секунд забили Константин Окулов и оформивший дубль Толчинский. Больше шайб в матче заброшено не было.
- 21 января 2020
-
23:25
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:08
-
20:52
-
20:23
-
20:14
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
17:57