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Кудашов: Подколзин младше партнёров, он будет прибавлять и прибавлять

Кудашов: Подколзин младше партнёров, он будет прибавлять и прибавлять
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с московским ЦСКА (2:3).

«Равная игра. ЦСКА использовал численное неравенство. Результат из этого сложился.

Подколзин младше партнёров, поэтому с каждой игрой он будет добавлять и добавлять. Всему своё время.

Плотников приболел. Пока не знаем, будет ли он играть в следующем матче», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Первая половина основного времени прошла без голов. На 34-й минуте счёт открыл нападающий СКА Василий Подколзин, для которого гол стал дебютным в КХЛ. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Сергей Толчинский и Максим Карпов, отличившийся в меньшинстве. На старте третьего периода московские «армейцы» отыгрались и вышли вперёд, по одному голу с разницей в 48 секунд забили Константин Окулов и оформивший дубль Толчинский. Больше шайб в матче заброшено не было.

Первый гол Подколзина в КХЛ – чистая красота. Но СКА снова проиграл ЦСКА
«Армейское» дерби удалось на славу – дебютная шайба талантливого юниора, гол СКА в меньшинстве, две шайбы москвичей за 50 секунд.
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