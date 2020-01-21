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Гол Рундблада принёс «Сочи» победу над рижским «Динамо»

Гол Рундблада принёс «Сочи» победу над рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло хоккейному клубу «Сочи» со счётом 1:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Латвийский клуб потерпел пятое поражение подряд, «леопарды» выиграли третий матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на десятой минуте, заброшенная шайба на счету нападающего Дмитрия Лугина. Рижскому клубу удалось восстановить равновесие на табло на 48-й минуте, удачный бросок записал в актив форвард Александр Протапович. Встреча перешла в овертайм, где победу черноморскому клубу принёс защитник Давид Рундблад.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Лугин (Калетник) – 09:34' (5x5)   1:1 Протапович (Дялога, Редлихс М.) – 47:51' (5x5)   1:2 Рундблад (Алтыбармакян) – 60:44' (3x3)
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