Гол Рундблада принёс «Сочи» победу над рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло хоккейному клубу «Сочи» со счётом 1:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Латвийский клуб потерпел пятое поражение подряд, «леопарды» выиграли третий матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече был открыт на десятой минуте, заброшенная шайба на счету нападающего Дмитрия Лугина. Рижскому клубу удалось восстановить равновесие на табло на 48-й минуте, удачный бросок записал в актив форвард Александр Протапович. Встреча перешла в овертайм, где победу черноморскому клубу принёс защитник Давид Рундблад.