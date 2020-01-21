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Герой расистского скандала Алиу подписал контракт с чешским клубом «Литвинов»

Герой расистского скандала Алиу подписал контракт с чешским клубом «Литвинов»
Хоккей / Прочие 0

Нападающий Аким Алиу подписал контракт с чешским хоккейным клубом «Верва Литвинов», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, недавно Алиу стал героем расистского скандала в Национальной хоккейной лиге. Форвард обвинил главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских оскорблениях, которые тот допустил десять лет назад. Позже к обвинениям в адрес Питерса присоединилось ещё несколько хоккеистов, обвинив тренера в грубом обращении. После недолгого разбирательства тренер был уволен, несмотря на принесённые извинения. Сейчас Питерс без работы.

Позже Алиу заявил, что именно Питерс виноват в том, что его игровая карьера не задалась, а сам заработал миллионы.

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