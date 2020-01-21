Герой расистского скандала Алиу подписал контракт с чешским клубом «Литвинов»

Нападающий Аким Алиу подписал контракт с чешским хоккейным клубом «Верва Литвинов», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман.



Напомним, недавно Алиу стал героем расистского скандала в Национальной хоккейной лиге. Форвард обвинил главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских оскорблениях, которые тот допустил десять лет назад. Позже к обвинениям в адрес Питерса присоединилось ещё несколько хоккеистов, обвинив тренера в грубом обращении. После недолгого разбирательства тренер был уволен, несмотря на принесённые извинения. Сейчас Питерс без работы.



Позже Алиу заявил, что именно Питерс виноват в том, что его игровая карьера не задалась, а сам заработал миллионы.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.