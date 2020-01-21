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КХЛ прокомментировала возможный уход Чернышенко с поста президента лиги

КХЛ прокомментировала возможный уход Чернышенко с поста президента лиги
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала назначение президента лиги Дмитрия Чернышенко вице-премьером в правительстве России, предположив, что он может покинуть занимаемый пост в КХЛ.

«Согласно Уставу ООО «КХЛ», решения об избрании и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа — президента КХЛ принимаются советом директоров ООО «КХЛ». В ближайшее время состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором данные вопросы будут рассмотрены», — указано в сообщении лиги.

Чернышенко руководит КХЛ с 28 ноября 2014 года. Ранее он был членом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.

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