Пелино: игроки «Локомотива» сделали из Линдбека Лундквиста

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал проигранный матч с нижегородским «Торпедо» (1:3).



«Соперник сегодня здорово боролся, играл хорошо. Однако мы сегодня подарили сопернику три гола и вместе с этим сделали из Андерса Линдбека Хенрика Лундквиста, постоянно бросая в него. Я сейчас очень расстроен, ведь это очень важная с турнирной точки зрения встреча. Надеюсь, матч станет для нас хорошим уроком с точки зрения того, насколько важно играть с шайбой умно», — приводит слова Пелино официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Счёт был открыт на 12-й минуте матча, шайбу забросил защитник «Торпедо» Артём Аляев. На 31-й минуте точный бросок удался форварду «Локомотива» Владимиру Ткачёву. На старте третьего периода нижегородская команда вновь вышла вперёд, гол забил нападающий Андрей Белевич. На 51-й минуте шайбу в актив записал форвард «Торпедо» Сергей Гончарук, установив окончательный счёт.

«Торпедо» одолело «Локомотив», выиграв четвёртый матч из пяти последних