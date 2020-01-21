Немировски: матч с «Локомотивом» был принципиальным, учитывая турнирное положение
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с ярославским «Локомотивом» (3:1), отметив высокое значение встречи.
«Очень доволен этой игрой. Матч был крайне принципиальным, учитывая разницу в турнирной таблице. Это была игра за четыре очка, и все ребята понимали это. У нас был небольшой перерыв, в рамках которого мы смогли тренироваться и готовиться непосредственно к данному поединку. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать, где-то нужно сыграть проще. А в целом ребята выполняли то, над чем мы работали в последние дни. Мы очень рады счёту и двум заработанным очкам», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Читайте также
- 21 января 2020
-
23:54
-
23:40
-
23:25
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:08
-
20:52
-
20:23
-
20:14
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:23
Партнерский контент