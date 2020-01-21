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Немировски: матч с «Локомотивом» был принципиальным, учитывая турнирное положение

Немировски: матч с «Локомотивом» был принципиальным, учитывая турнирное положение
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с ярославским «Локомотивом» (3:1), отметив высокое значение встречи.

«Очень доволен этой игрой. Матч был крайне принципиальным, учитывая разницу в турнирной таблице. Это была игра за четыре очка, и все ребята понимали это. У нас был небольшой перерыв, в рамках которого мы смогли тренироваться и готовиться непосредственно к данному поединку. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать, где-то нужно сыграть проще. А в целом ребята выполняли то, над чем мы работали в последние дни. Мы очень рады счёту и двум заработанным очкам», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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