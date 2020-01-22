Панарин пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы и может не сыграть в Матче звёзд

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог выйти на лёд в домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» — его место в первом звене занял другой россиянин Павел Бучневич.

У Панарина повреждение верхней части тела, и, по словам главного тренера Дэвида Куинна, эта травма несколько ограничивала действия Артемия в последних матчах. Это ставит под угрозу участие Панарина в Матче всех звёзд, где Артемий представляет «Рейнджерс» в сборной Столичного дивизиона, но точной информации об этом пока нет.

Артемий Панарин, подписавший минувшим летом 7-летний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутах штрафного времени. В таблице бомбардиров лиги он занимает 5-е место, а среди россиян – 1-е.

Всего за карьеру в НХЛ он провёл 369 матчей, в которых забросил 142 шайбы и отдал 246 результативных передач (388 очков) при показателе полезности «+85».