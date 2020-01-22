Гол Бучневича не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая прервала их 3-матчевую серию поражений.

В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Энтони Бовилье, Андерс Ли и Брок Нельсон. «Рейнджерс» в концовке 3-го периода дважды смог реализовать численное преимущество, благодаря голам Павла Бучневича и Криса Крайдера.

Видео гола Бучневича можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, отличившись одним голом и завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». На его счету 6 бросков, 2 силовых приёма и 1 заблокированный бросок. Для него это уже 8-я заброшенная шайба в нынешнем сезоне. Всего у него 26 (8+18) очков в 48 матчах.

Россиянин Александр Георгиев, защищавший ворота хозяев, отразил 14 бросков из 18.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 63 очка в 49 матчах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» — 13-е.