Гол Бучневича не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая прервала их 3-матчевую серию поражений.
В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Энтони Бовилье, Андерс Ли и Брок Нельсон. «Рейнджерс» в концовке 3-го периода дважды смог реализовать численное преимущество, благодаря голам Павла Бучневича и Криса Крайдера.
Видео гола Бучневича можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, отличившись одним голом и завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». На его счету 6 бросков, 2 силовых приёма и 1 заблокированный бросок. Для него это уже 8-я заброшенная шайба в нынешнем сезоне. Всего у него 26 (8+18) очков в 48 матчах.
Россиянин Александр Георгиев, защищавший ворота хозяев, отразил 14 бросков из 18.
«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 63 очка в 49 матчах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» — 13-е.
- 22 января 2020
-
06:15
-
06:13
-
06:06
-
05:52
-
05:17
-
00:05
- 21 января 2020
-
23:54
-
23:40
-
23:25
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:08
-
20:52
-
20:23
-
20:14
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:19