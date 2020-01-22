Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Амур». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Бучневича не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»

Гол Бучневича не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая прервала их 3-матчевую серию поражений.

В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Энтони Бовилье, Андерс Ли и Брок Нельсон. «Рейнджерс» в концовке 3-го периода дважды смог реализовать численное преимущество, благодаря голам Павла Бучневича и Криса Крайдера.

Видео гола Бучневича можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, отличившись одним голом и завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». На его счету 6 бросков, 2 силовых приёма и 1 заблокированный бросок. Для него это уже 8-я заброшенная шайба в нынешнем сезоне. Всего у него 26 (8+18) очков в 48 матчах.

Россиянин Александр Георгиев, защищавший ворота хозяев, отразил 14 бросков из 18.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 63 очка в 49 матчах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» — 13-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бейли (Добсон, Брассар) – 13:35' (5x4)   0:2 Бовиллье (Барзал, Бейли) – 16:35' (5x4)   0:3 Ли (Барзал, Эберле) – 29:52' (5x5)   0:4 Нельсон (Бейли, Пулок) – 43:13' (5x5)   1:4 Бучневич (Фокс, Зибанеджад) – 53:45' (5x4)   2:4 Крайдер (Зибанеджад, Строум) – 55:32' (6x4)
Панарин пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы и может не сыграть в Матче звёзд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020