Дадонов в матче с «Чикаго» забил 23-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Счёт в матче открыл российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов. Результативными передачами отметились Майк Мэтисон и Александр Барков.

Видео с голом Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Дадонов забил 23-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 40 (23+17) очков, которые он набрал в 49 матчах сезона.



За карьеру в НХЛ Дадонов провёл 260 матчей, в которых забил 89 голов и сделал 106 результативных передач.