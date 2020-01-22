Дадонов в матче с «Чикаго» забил 23-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Счёт в матче открыл российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов. Результативными передачами отметились Майк Мэтисон и Александр Барков.
Видео с голом Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Дадонов забил 23-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 40 (23+17) очков, которые он набрал в 49 матчах сезона.
За карьеру в НХЛ Дадонов провёл 260 матчей, в которых забил 89 голов и сделал 106 результативных передач.
Дадонов забил 22-й гол в сезоне НХЛ. Видео
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