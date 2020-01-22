Куинн: не думаю, что травма Панарина носит долгосрочный характер

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) объяснил, почему российский нападающий Артемий Панарин не принял участия во встрече.
«Его беспокоила травма верхней части тела на протяжении примерно пяти дней. В течение дня вопрос его участия в матче оценивался как 50 на 50. В конце концов такое решение показалось нам правильным. Не думаю, что травма Панарина носит долгосрочный характер. После перерыва на Матч звёзд НХЛ он должен быть в порядке. Сыграет ли он в Матче звёзд? Не уверен», — приводит мнение Куинна клубный обозреватель Винс Меркольяно.
Артемий Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с показателем полезности «+22» и 14 минутах штрафного времени.
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