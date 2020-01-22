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Форвард «Рейнджерс» Бучневич обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Бучневич обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая прервала их трёхматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, отметившись одним голом и завершив встречу с показателем полезности «-1». Россиянин обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ. Ранее Павел никогда не проводил на льду больше 22 минут за матч в североамериканской лиге.

Бучневич забросил восьмую шайбу в сезоне, прервав шестиматчевую безголевую серию. Всего в 48 матчах сезона Бучневич набрал 26 (8+18) очков.

Бучневич может покинуть «Рейнджерс»
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