Форвард «Рейнджерс» Бучневич обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая прервала их трёхматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 24 минуты и 18 секунды, отметившись одним голом и завершив встречу с показателем полезности «-1». Россиянин обновил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ. Ранее Павел никогда не проводил на льду больше 22 минут за матч в североамериканской лиге.
Бучневич забросил восьмую шайбу в сезоне, прервав шестиматчевую безголевую серию. Всего в 48 матчах сезона Бучневич набрал 26 (8+18) очков.
Бучневич может покинуть «Рейнджерс»
Читайте также
- 22 января 2020
-
08:35
-
08:05
-
07:37
-
07:23
-
07:20
-
07:12
-
07:00
-
06:34
-
06:25
-
06:15
-
06:13
-
06:06
-
05:52
-
05:17
-
00:05
- 21 января 2020
-
23:54
-
23:40
-
23:25
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:29
-
21:25
Партнерский контент