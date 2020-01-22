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32 сейва Бобровского и гол Дадонова помогли «Флориде» одержать 6-ю победу кряду

32 сейва Бобровского и гол Дадонова помогли «Флориде» одержать 6-ю победу кряду
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3, которая стала для них 6-й подряд.

В составе гостей хет-трик оформил американский нападающий Фрэнк Ватрано. Ещё один гол на счету российского форварда Евгения Дадонова. В составе «Чикаго» отличились нападающий Кирби Дак и Патрик Кейн, а также защитник Эрик Густафссон.

Дадонов, отметившийся голом, провёл на льду 14 минут и 53 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на его счету 40 (23+17) очков в 49 матчах сезона.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

«Чикаго Блэкхоукс», имея в своём активе 54 очка в 51 матче, занимает 10-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (61) – 6-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Барков, Мэтисон) – 24:43' (5x5)   0:2 Ватрано (Тонинато, Хоффман) – 26:14' (5x5)   0:3 Ватрано (Экблад, Бойл) – 30:04' (5x5)   1:3 Дак (Дебринкэт, Куккук) – 33:33' (5x5)   1:4 Ватрано (Хоффман, Юбердо) – 39:23' (5x4)   2:4 Каджула (Густафссон, Кит) – 44:00' (5x4)   3:4 Кейн (Дак, Густафссон) – 58:45' (6x5)
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