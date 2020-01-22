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Овечкин — лидер НХЛ по голам в 2020 году, Кучеров и Дадонов делят третье место

Овечкин — лидер НХЛ по голам в 2020 году, Кучеров и Дадонов делят третье место
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась победой гостей со счётом 4:3, которая стала для них щестой подряд.

В составе гостей хет-трик оформил американский нападающий Фрэнк Ватрано. Ещё один гол на счету российского форварда Евгения Дадонова. Российский форвард отличился в 23-й раз в нынешнем сезоне, причём девять голов Евгения пришлись на 2020 год.

Дадонов делит третье место в лиге по голам в календарному году с другим россиянином — Никитой Кучеровым из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Лидируют в лиге по этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик (по 10).

Кубалик забросил 20 шайб за «Чикаго» в 47 матчах. Это четвёртый результат в истории клуба
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