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Бобровский: «Флорида» добилась поставленной цели. Сейчас нужно хорошо отдохнуть

Бобровский: «Флорида» добилась поставленной цели. Сейчас нужно хорошо отдохнуть
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

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«Мы добились поставленной цели ещё до перерыва. „Флорида“ находится именно там, где и хочет находиться. Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на самую важную часть сезона. Самое главное нас ждёт впереди», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, забросивший 23-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 14 минут и 53 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

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