Безголевая серия нападающего СКА Каблукова в КХЛ достигла 85 матчей
21 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА победил петербургский СКА в «армейском» дерби, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Игоря Никитина выиграли четыре матча со СКА из пяти в этом чемпионате.
Нападающий санкт-петербургских «армейцев» Илья Каблуков продлил безголевую серию до 85 матчей. Предыдущий гол форварда состоялся 14 ноября 2018 года. В сезоне-2019/2020 31-летний хоккеист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «+7» и 41 минуте штрафного времени.
За карьеру в КХЛ российский нападающий сыграл 699 матчей, в которых забросил 47 шайб и сделал 98 результативных передач.
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Чьи-то безголевые серии тянутся ещё с прошлого сезона.
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