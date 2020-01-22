Безголевая серия нападающего СКА Каблукова в КХЛ достигла 85 матчей

21 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА победил петербургский СКА в «армейском» дерби, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Игоря Никитина выиграли четыре матча со СКА из пяти в этом чемпионате.

Нападающий санкт-петербургских «армейцев» Илья Каблуков продлил безголевую серию до 85 матчей. Предыдущий гол форварда состоялся 14 ноября 2018 года. В сезоне-2019/2020 31-летний хоккеист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «+7» и 41 минуте штрафного времени.

За карьеру в КХЛ российский нападающий сыграл 699 матчей, в которых забросил 47 шайб и сделал 98 результативных передач.