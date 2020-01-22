НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. 21 января в регулярном чемпионате было сыграно пять встреч. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой стал форвард «Флориды Пантерз» Фрэнк Ватрано, оформивший хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, забивший два гола, в том числе победный, в матче с «Виннипег Джетс» (4:1). Для канадского нападающего этот матч стал вторым после возобновления карьеры в НХЛ.

Замкнул тройку лучших голкипер «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиотт, отыгравший на ноль в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). Канадский вратарь парировал 19 бросков.