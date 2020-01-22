Мэннинг — о расизме: мои комментарии были тупыми и оскорбительными. Обещаю исправиться

Защитник системы «Эдмонтон Ойлерз» Брэндон Мэннинг, дисквалифицированный Американской хоккейной лигой на пять матчей за расовые оскорбления, признал вину в инкриминируемом ему деянии.
«Прошлой ночью мной были допущены тупые и оскорбительные комментарии в отношении соперника. После матча я сразу же связался с этим игроком, принёс ему извинения и взял ответственность за свои слова. Я благодарен ему, что он предоставил мне возможность извиниться. Сказать, что я извлёк урок из этой ситуации, — это ничего не сказать. Я обещаю исправиться», — сказано в официальном заявлении Мэннинга.
В нынешнем сезоне 29-летний Мэннинг принял участие в 10 матчах чемпионата АХЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности "-8" и 20 минутах штрафного времени.
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