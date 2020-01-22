Кравчук — о Романове: впервые за несколько лет можем получить большого защитника

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о перспективах защитника ЦСКА Александра Романова.

«Очень перспективен защитник Романов, который из-за травмы армейскую встречу пропускал. Романов проводил уже второй молодежный чемпионат мира, за счет опыта он смог добавить именно в медальных матчах турнира, стал самым универсальным защитником сборной.

Тот же Замула, великолепно начавший чемпионат, к плей-офф, наоборот, чуть приостановился, хотя недавно выяснилось, что ему мешала травма. В лице Романова российский хоккей впервые за несколько лет может получить большого защитника. Ну а его самого ждёт хорошее будущее, в Монреале к нему высокий интерес", — цитирует Кравчука Russia-Hockey.