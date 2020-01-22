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Тротц: я в экстазе от двух очков. Если бы сегодня проиграли, это был бы удар под дых

Тротц: я в экстазе от двух очков. Если бы сегодня проиграли, это был бы удар под дых
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2). «Островитяне» провели шестой матч за девять дней и прервали трёхматчевую серию неудач.

«Я в экстазе от двух очков. Мы измождены. Этот отрезок был серьёзным испытанием для нашей психики. Мы физически и морально истощены, так что перерыв будет как нельзя кстати. Если бы мы сегодня проиграли, то это был бы настоящий удар под дых», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Энтони Бовилье, Андерс Ли и Брок Нельсон. «Рейнджерс» в концовке третьего периода дважды реализовали численное преимущество благодаря голам Павла Бучневича и Криса Крайдера.

Гол Бучневича не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»
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